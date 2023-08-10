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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів F-16 для військових – Зеленський

Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів F-16 для військових – Зеленський
Фото: Офіс президента

Уряд України готує більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Немає жодних сумнівів, що літаки F-16 будуть в українському небі.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 9 серпня президент України Володимир Зеленський за підсумками 532 доби повномасштабної війни Росії.

Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал можливостей на фронті та послаблювати все те, чим російські окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати державу, зазначив він.

Сьогодні є хороша новина від Німеччини – є додаткові установки Patriot, які потрібні для захисту українців від російського терору.

– Дякую Німеччині, канцлеру Олафу Шольцу особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам, – стверджує глава держави.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Ракетні удари Росії, Україна-Росія, українські військові
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