Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів F-16 для військових – Зеленський
Уряд України готує більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Немає жодних сумнівів, що літаки F-16 будуть в українському небі.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 9 серпня президент України Володимир Зеленський за підсумками 532 доби повномасштабної війни Росії.
Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал можливостей на фронті та послаблювати все те, чим російські окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати державу, зазначив він.
Сьогодні є хороша новина від Німеччини – є додаткові установки Patriot, які потрібні для захисту українців від російського терору.
– Дякую Німеччині, канцлеру Олафу Шольцу особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам, – стверджує глава держави.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський