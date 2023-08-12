На ЗАЕС шостий енергоблок переводять в стан гарячого зупину – МАГАТЕ
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі російська адміністрація переводить шостий енергоблок у стан гарячого зупину.
Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, шостий блок планують перевести до стану гарячого зупину, щоб нібито продовжити виробництво пари.
– Оскільки блок ще не в стані гарячого зупину, пара на ЗАЕС наразі не виробляється, – стверджують у МАГАТЕ.
У звіті зазначають, що інші енергоблоки окупованої Запорізької АЕС залишаються у режиму холодного зупину.
У МАГАТЕ додали, що наполягають на встановленні на станції зовнішнього джерела технологічної пари для підтримки ядерної безпеки.
Нещодавно окупанти перевели четвертий реактор ЗАЕС з режиму гарячого зупину в холодний через ознаки витоку пари.
Станції необхідно вироблять пару для власних потреб, тому один з шести реакторів має бути у стані гарячого зупину, стверджують у МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив зазначену інформацію. Він додав, що на ЗАЕС хочуть визначити причини витоку води та провести технічне обслуговування для ремонту пошкодженого парогенератора.
Джерело: МАГАТЕ
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