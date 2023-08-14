Секретні українські морські дрони: чому вони стануть вбивцями для Чорноморського флоту РФ

Для Чорноморського флоту РФ настали темні часи, тому що українські надводні дрони влаштували ворожим кораблям у Чорному морі апокаліпсис. Секретні українські розроблення зможуть переписати правила військової гри на воді.

Йдеться про надшвидкий дрон-камікадзе Magura-V5, якого вже називають вбивцею Чорноморського флоту Росії.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко звернув увагу, що, попри заходи безпеки та відстань, яку подолали дрони на шляху до Новоросійську, їх ніхто не помітив. Він назвав це гучним ляпасом для РФ.

Малопомітний безпілотник Magura-V5 має суперсучасні засоби дистанційного управління. Ним можна керувати хоч з Києва за допомогою радіомережі та супутникового звязку, а відеокамера попереду в онлайн-режимі передає чітке зображення всього, що відбувається навколо.

– Мабуть, ми перші, кому вдалося розв’язати найголовнішу проблему цього виду зброї, тобто стабільність керування. На щастя, у нас стабільність керування дронами не втрачається на жодному з етапів багатогодинного маршруту. Біля Новоросійська наші спеціалісти могли отримати картинку з оптико-волоконних станцій, куди бити по десантному кораблю, – стверджує Коваленко.

Надводний дрон здатний подолати 800 км, що дозволяє вражати ціль практично в будь-якій частині Чорного моря. І це на максимальній швидкості 42 вузли, що майже 78 км за годину. Водночас Magura-V5 може нести на борту велику кількість вибухівки.

– Бойова частина 350 кг – це досить потужна бойова частина, яка може завдати серйозних уражень. Такому кораблю, як великий десантний корабель проекту 775 водозаміщенням 4 тис. тонн, і він вже не є боєздатним, – наголосив Коваленко.

Цей безпілотник може також патрулювати та шукати міни. Тепер кожен бойовий корабель Чорноморського флоту РФ може опинитися під ударом.

Надводні дрони частково перебрали на себе роль американських балістичних ракет ATACMS, на які Україна робила ставку, для ударів по інфраструктурних стратегічних об’єктах на кшталт Кримського мосту, поки Вашингтон зволікає з постачанням озброєння.

Крім цього, вже є кілька перспективних розробок. Зокрема, нещодавно презентували проєкт підводного дрону-камікадзе Марічка, який нагадує торпеду. Він зможе причаїтися під водою в очікуванні цілі, активуватися за таймером або сигналом оператора. Цілями для цього дрона-субмарини будуть опори мостів та бойові кораблі.

Не менш перспективне розроблення підводного дрону-камікадзе під назвою Толока. Все, що перебуватиме над поверхнею води, лише антена та камери. Він зможе непомітно підкрадатися і знищувати бойовий флот РФ.

– Коли спаде цей сезон зимових штормів, то максимум у березні 2024 року ми зможемо побачити реальний робочий зразок, де там вже буде прикручений “бавовна-генератор”. А через пару днів, приблизно, ця штука відпрацює по росіянам, – зазначив експерт Defense Express Іван Киричевський.

Планують запустити декілька модифікацій цього дрона. Найменший матиме розмір 2,5 м з дальністю ходу до 100 км, а на борт брати до 50 кг вантажу. Найбільша версія – до 12 м, яка зможе переносити до 5 тис. кг вантажу на відстань до 2 тис. км.

Підводні дрони Толока можуть бути ефективним засобом відновлення контролю України над північною частиною акваторії Чорного моря. Кожен вихід Чорноморського флоту РФ у відкриті води може бути останнім.

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