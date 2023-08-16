Свинцовые пули и стеклянные бомбы эпохи казачества – новые находки на Хортице

Сотрудники Национального заповедника Хортица обнаружили на берегу острова новые археологические находки после обмеления русла Днепра в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

Среди последних находок — свинцовые пули эпохи казачества, пряжки, застежки, кремни для ружей, а также фрагменты бомб, в том числе и стеклянных.

В целом с момента разрушения электростанции сотрудники отдела охраны памятников истории, археологии и природы нашли несколько сотен археологических предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более 1 000 фрагментов керамических изделий.

В конце июня на Хортице обнаружили уникальную лодку-однодеревку, которой может быть от 300 до 500 лет. Ценный исторический памятник культурного наследия нуждается в реставрации.

Источник: острів Хортиця

Фото: острів Хортиця

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