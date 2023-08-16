Свинцеві кулі та скляні бомби доби козацтва – нові знахідки на Хортиці

Співробітники Національного заповідника Хортиця виявили на березі острова нові археологічні знахідки після обміління русла Дніпра внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Серед останніх знахідок – свинцеві кулі доби козацтва, пряжки, застібки, кремені для рушниць, а також фрагменти бомб, зокрема скляних.

Загалом з моменту руйнування електростанції співробітники відділу охорони пам’яток історії, археології та природи знайшли кілька сотень археологічних предметів, виготовлених із металу, кераміки й дерева, а також понад 1 000 фрагментів керамічних виробів.

Наприкінці червня на Хортиці виявили унікальний човен-однодеревку, якому може бути від 300 до 500 років. Цінна історична пам’ятка культурної спадщини потребує реставрації.

Джерело: острів Хортиця

Фото: острів Хортиця

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