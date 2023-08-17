Отравление угарным газом, пожар и взрыв: почему нельзя ставить генератор в квартире

В прошлом году генераторы пользовались бешеной популярностью в Украине. В часы длительных отключений электроэнергии они очень спасали украинцев: поддерживали работу бизнеса и супермаркетов.

Эксперты прогнозируют, что в этом году в Украине тоже могут быть проблемы с отоплением, газоснабжением и электричеством, поэтому к зиме 2023 нужно готовиться заранее.

Почему нельзя устанавливать генератор в квартире, читайте в нашем материале.

Генератор в многоэтажном доме: почему ему там не место

Стоит начать с того, что работают эти устройства на бензине, дизеле или газе. Соответственно, во время своей работы генератор выделяет смертельный оксид углерода (токсичный газ).

Он образуется, когда горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов.

Если установить устройство в замкнутом пространстве, например, на балконе или в подъезде, угарный газ начнет накапливаться. Это может не просто причинить вред здоровью, но и убить.

Кроме того, размещение генераторов в жилых домах запрещено законом.

— Могут выписывать штрафы за незаконное хранение горючего в жилых помещениях, а также за размещение генераторов в жилых помещениях, потому что это нарушает жилищный кодекс. Поскольку в этом кодексе не предусмотрена возможность установки устройств, выделяющих угарный газ, – замечает адвокат и юрист Ростислав Кравец.

Следующий момент: во время работы дизельный или бензиновый электрогенератор сильно нагревается. Если ставить прибор вплотную к стене, мебели или окну, предметы поблизости могут загореться.

Поэтому специалисты советуют устанавливать генератор минимум в 6 метрах от других предметов и приборов. Сделать это в квартире гораздо проблематичнее, чем во дворе частного дома.

Кроме того, если заправлять генератор, когда он включен или находится в квартире, тоже может начаться пожар.

Прессофицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий также отмечает, что генераторы в квартирах использовать запрещено. Во-первых, это токсичные продукты горения. Во-вторых, для работы генераторов используются легковоспламеняющиеся вещества. Это означает повышенную пожарную опасность и вероятность возникновения пожара.

Кроме отравления угарным газом и пожара, генератор может не просто вспыхнуть, а взорваться в квартире.

Какие генераторы нельзя устанавливать в квартире

Вообще выделяют четыре основных типа генераторов:

Бензиновые.

Дизельные.

Газовые.

Комбинированные (газ + бензин).

Еще существуют портативные инверторные генераторы. Они достаточно компактны, удобны в переноске и выдают стабильное напряжение без перепадов.

Впрочем, ни один из этих приборов не годится для использования в квартире.

Если говорить о дизельных или бензиновых устройствах, которые мы часто видели в прошлом году рядом с небольшими магазинами и салонами, то их в квартире категорически устанавливать нельзя. Во-первых, они очень шумные, во-вторых, опасные.

Что касается инверторных генераторов, установить такой механизм вполне возможно на балконе, но лучше не надо. Хотя они не такие громкие, как бензиновые, все же остается риск пожара, взрыва или отравления угарным газом.

Где правильно устанавливать генератор

Место этим приборам — только на открытом пространстве или в специально оборудованных помещениях. Кроме того, расстояние от генератора до ближайшей поверхности (стены, окна и тому подобного) должно быть не менее 6 м.

Также генераторы должны быть защищены от влаги, дождя и снега. Он может взорваться или ударить вас током, если во время дождя или снега не накрыть его. Чтобы избежать поражения электрическим током, держите генератор сухим.

Не забывайте о главных правилах безопасности использования генераторов:

Заправляйте его на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше.

Защитите генератор от дождя и снега.

Перед заправкой дайте прибору остыть.

Не устанавливайте его самостоятельно, вызовите мастеров.

Покупайте электростанцию только в лицензированных магазинах и с сертификатом.

Установите детекторы угарного газа.

Не перегружайте прибор.

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