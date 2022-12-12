Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Инверторный портативный генератор используют не только как резервный, но и постоянный источник питания. Он достаточно компактен и выдает стабильное напряжение без перепадов.
Как установить и использовать портативный инверторный генератор – читайте в материале.
Электрик Дмитрий Полищук отмечает, что инверторный генератор выдает чистое напряжение и тратит меньше бензина, чем другие генераторы.
Они достаточно практичны, почти бесшумны, безопасны и компактны. В большинстве случаев они лучше бензиновых аналогов.
Однако стоят в несколько раз дороже других генераторов. Это разъясняется тем, что инверторный генератор имеет хороший переменный ток, который нужен для высокочувствительной бытовой техники.
То есть, от портативных инверторных генераторов можно питать:
- котел;
- холодильник;
- стиральную машину;
- бойлер;
- насос.
Такой генератор подойдет для снабжения энергией не только дома, но и офисов и мелких бизнесов.
Портативный инверторный генератор: недостатки
О преимуществах портативных инверторных генераторов вы уже знаете. Однако такие модели имеют и недостатки. Например:
- высокая цена;
- маленький выбор моделей;
- максимальная мощность – до 8 кВт (однако этого хватает для бытовой техники);
- нельзя ставить в комнате, ведь генератор выделяет выхлопные газы.
Как использовать и установить портативный инверторный генератор
Инверторный генератор можно поставить на балкон. К нему подсоединить охлаждающую батарею. Из батареи необходимо сделать вывод газов на улицу (с помощью сантехнических труб).
Если у вас балкон закрытого типа, необходимо просверлить для трубы отверстие.
Труба должна быть расположена немного вниз, чтобы с нее стекал конденсат.
Таким образом, вы сможете пользоваться генератором тогда, когда вам потребуется, и не будете беспокоить соседей лишним шумом.