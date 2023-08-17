Отруєння чадним газом, пожежа та вибух: чому не можна ставити генератор у квартирі

Минулого року генератори користувалися шаленою популярністю в Україні. В години тривалих відключень електроенергії вони дуже рятували українців: підтримували роботу бізнесу та супермаркетів.

Експерти прогнозують, що цього року в Україні теж можуть бути проблеми з опаленням, газопостачанням та електрикою, тому до зими 2023 потрібно готуватися заздалегідь.

Чому не можна встановлювати генератор у квартирі, читайте у нашому матеріалі.

Генератор у багатоповерховому будинку: чому йому там не місце

Варто почати з того, що працюють ці пристрої на бензині, дизелі чи газі. Відповідно, під час своєї роботи генератор виділяє смертельний оксид вуглецю (токсичний газ).

Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Він не має кольору, запаху або смаку, тож його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів.

Якщо встановити пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на балконі чи у під’їзді, чадний газ почне накопичуватися. Це може не просто завдати шкоди здоров’ю, а й убити.

Крім того, розміщення генераторів у житлових будинках заборонено законом.

– Можуть виписувати штрафи за незаконне зберігання пального в житлових приміщеннях, а також за розміщення генераторів у житлових приміщеннях, тому що це порушує житловий кодекс. Оскільки у цьому кодексі не передбачена можливість встановлення пристроїв, які виділяють чадний газ, – зауважує адвокат та юрист Ростислав Кравець.

Наступний момент: під час роботи дизельний чи бензиновий електрогенератор сильно нагрівається. Якщо ставити прилад впритул до стіни, меблів чи вікна, предмети поблизу можуть спалахнути.

Тому фахівці радять встановлювати генератор щонайменше за 6 метрів від інших предметів та приладів. Зробити це в квартирі набагато проблематичніше, ніж у дворі приватного будинку.

Крім того, якщо заправляти генератор, коли він увімкнений чи розташований у квартирі, теж може статися пожежа.

Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий також зазначає, що генератори у квартирах використовувати заборонено. По-перше, це токсичні продукти горіння. По-друге, для роботи генераторів використовуються легкозаймисті речовини. Це означає підвищену пожежну небезпеку та ймовірність виникнення пожежі.

Окрім отруєнням чадним газом та пожежі, генератор може не просто спалахнути, а вибухнути у квартирі.

Які генератори не можна встановлювати у квартирі

Загалом виділяють чотири основні типи генераторів:

Бензинові.

Дизельні.

Газові.

Комбіновані (газ + бензин).

Ще існують портативні інверторні генератори. Вони доволі компактні, зручні для перенесення та видають стабільну напругу без перепадів.

Утім, жоден з цих приладів не годиться для використання у квартирі.

Якщо говорити про дизельні чи бензинові пристрої, які ми часто бачили минулого року поруч із невеликими крамницями та салонами, то їх у квартирі категорично встановлювати не можна. По-перше, вони дуже шумні, по-друге, небезпечні.

Що стосується інверторних генераторів, то встановити такий механізм цілком можливо на балконі, проте не варто. Хоча вони не такі гучні, як бензинові, все ж залишається ризик пожежі, вибухів або отруєння чадним газом.

Де правильно встановлювати генератор

Місце цим приладам – лише на відкритому просторі чи у спеціально обладнаних приміщеннях. Крім того, відстань від генератора до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) має бути не менше 6 м.

Також генератори слід захистити від вологи, дощу та снігу. Він може вибухнути чи вдарити вас струмом, якщо під час дощу або снігу не накрити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, тримайте генератор сухим.

Не забувайте про головні правила безпеки використання генераторів:

Заправляйте його на відкритому повітрі та тримайте паливо якомога далі.

Захистіть генератор від дощу та снігу.

Перед заправкою дайте приладу охолонути.

Не встановлюйте його самостійно, викличте майстрів.

Купуйте електростанцію лише у ліцензованих магазинах та з сертифікатом.

Встановіть детектори чадного газу.

Не перенавантажуйте прилад.

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