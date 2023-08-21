Додаткові очі ППО, знищення літаків РФ: що може змінити F-16 в Україні

Невдовзі винищувачі F-16 виконуватимуть маневри вже в українському небі. Понад рік Київ просив західних союзників про передавання цих літаків – справа дійшла до конкретики. ЗСУ першочергово потрібно три або чотири ескадрильї, тобто 40-50 винищувачів, підрахувало українське військове командування.

Що може змінити така кількість літаків? Журналісти Фактів тижня запитали у тих, хто знається на цих винищувачах.

Серед них – один з найвідоміших американських пілотів F-16 Ден Гемптон і колишній командувач ВПС Великої Британії Грег Багвелл, які брали участь у багатьох воєнних операцій, здійснювали бойові вильоти під час воєн у Перській затоці й Косово.

Унікальність F-16

F-16 Fighting Falcon є символом авіації четвертого покоління, адже він стоїть на озброєнні 25 країн світу. Максимальна швидкість – майже 2.5 тис. км на годину, бойовий радіус – 550 км, може набирати висоту вертикальним польотом.

Обладнаний 20-мм гарматою, здатною робити до шести тис. пострілів за хвилину. Може використовувати різні класи сучасних ракет, що здатні завдавати ударів як повітряним, так і наземним цілям. За багатьма характеристиками F-16 перевершує навіть російський Су-35, розповів Гемптон.

– Радар у Су-35 — це технологія 30-річної давності. У F-16 – набагато досконаліший, дає набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані. Не лише одну, а багато цілей: стільки цілей, скільки у вас ракет. Пілот є центральним комп’ютером. Всі датчики, дисплеї, авіоніка, зброя, все проходить через пілота. Ми носимо спеціальні шоломи, які дозволяють ніколи не дивитися вниз у кабіну. Інформація прямо перед нами, – зазначив американський пілот.

F-16 брали участь у більшості воєнних кампаній США, найвідомішою з яких є операція Буря в Пустелі. Журналісти дізнавалися, які завдання можуть виконувати винищувачі F-16 для Збройних сил України.

Чи можна закрити українське небо за допомогою F-16

Україна наразі здатна збивати до 90% російських ракет. Новітні системи ППО NASAMS, IRIS-T, Patriot і SAMP/T, які активно передають союзники, перекрити всі життєвою важливі об’єкти не можуть. Тому літаки F-16 можуть закрити всі прогалини.

– Якщо використовуються ці системи, а одна з цих систем повинна вимкнутися, оскільки вона піддається атаці, тоді F-16 дає можливість закрити цю прогалину так, щоб не було жодних дірок у системі протиповітряної оборони.

Якщо проти дронів та крилатих ракет типу Х-101 і Калібр винищувач чудово справляється, то здолати самостійно Кинджали, Іскандери або С-300, він, ймовірно, не зможе. Але тоді може стати додатковими очима систем ППО.

Коли F-16 перебуває у повітрі, то інформація з його радару може бути передана на будь-яку з систем. Тоді всі ці протиповітряні комплекси можуть знищити ворожу ракету навіть в автоматичному режимі.

Що змінить F-16 на фронті

Одним з головних завдань F-16 на фронті стане знищення російських штурмовиків, гелікоптерів та інших винищувачів, щоб ізолювати район бойових дій від ворожої авіації. Вони зможуть прикривати просування української армії на землі.

Для цього в арсеналі F-16 є низка ракет повітря-повітря. Наприклад, винищувач може використовувати удосконалену ракету середньої дальності AMRAAM, яка може досягати цілей на відстані до 160 км практично непомітно для ворожої ППО.

Використання F-16 дозволить значно розширити спектр озброєнь, які здатні використовувати Повітряні сили ЗСУ. Винищувачі можуть застосовувати високоточні авіабомби. Зокрема, розумні бомби JDAM, які можуть вдарити по цілях з високою точністю, руйнуючи броню або бетонні бункери.

Спосіб застосування F-16 багато в чому залежить від його модифікації. Попри те, що літак був введений в серійне виробництво ще в 1978 році, він постійно проходив різнопланову модернізацію. Всередині – все модульне, тому вдосконалити його – не проблема.

Колишній командувач ВПС Великої Британії відповів, чи достатньо буде Україні мати три чи чотири ескадрильї, тобто 40-50 літаків. Багвелл зазначив, що все залежить від того, для яких завдань ці винищувачі планують використовувати.

– Якщо ми візьмемо 40-50 винищувачів – це не призведе до того, що Україна миттєво запанує над Росією. Цього не буде достатньо з об’єктивних причин: навколо все ще є багато наземних систем захисту з обох сторін. Ми говоримо про використання F-16 у найбільш розумний спосіб для створення того, що я називаю місцевими умовами переваги в повітрі.

Проте F-16 змінять перебіг українського контрнаступу. Кожен літак може нести по чотири ракети HARM, знищувати ворожі ЗРК, розчищаючи шлях іншим винищувачам та безпілотникам, які здатні вдарити по ворожих позиціях, штабах, арсеналах.

Зокрема, це допоможе перекрити шлях РФ на Кримському мосту, навести порядок у Чорному морі, відігнати від кордонів російські літаки, які обстрілюють прифронтові території. Проте основна ціль полягає в тому, шо F-16 допоможе ЗСУ звільнити всю територію України.

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