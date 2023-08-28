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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Укрпошта анонсувала марку до Дня пам’яті полеглих захисників: де передзамовити

Укрпошта анонсувала марку до Дня пам’яті полеглих захисників: де передзамовити

До Дня пам’яті захисників України Укрпошта анонсувала благодійну поштову марку Вічна памʼять. 

Кошти з благодійної частки підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

Тираж поштової марки — 500 тис. екземплярів.  

– Номінал — U (12,00 грн, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий благодійний номінал), – йдеться у повідомленні. 

Передзамовити благодійну марку можна на сайті Укрпошти.

Також пропонують до неї попередньо замовити конверт Перший день. 

Ескіз поштової марки — картина заслуженого художника України Олега Шупляка Журба (2016 р.). 

На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. 

У давньоруській міфології вирій — вічно зелена й сонячна країна, розташована далеко на сході (або на півдні, за морем), де мешкають душі померлих. 

– Схиляємо голови й пам’ятаємо тих, хто навіки в строю, – зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, українська поштова марка Русскій воєнний корабль, іді … визнана найкращою у світі у 2022 році за версією престижної премії World Post & Parcel Awards.

Як зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, цю премію ще називають “поштовим Оскаром”.

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Фото: Укрпошта

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