Укрпошта анонсувала марку до Дня пам’яті полеглих захисників: де передзамовити

До Дня пам’яті захисників України Укрпошта анонсувала благодійну поштову марку Вічна памʼять.

Кошти з благодійної частки підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

Тираж поштової марки — 500 тис. екземплярів.

– Номінал — U (12,00 грн, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий благодійний номінал), – йдеться у повідомленні.

Передзамовити благодійну марку можна на сайті Укрпошти.

Також пропонують до неї попередньо замовити конверт Перший день.

Ескіз поштової марки — картина заслуженого художника України Олега Шупляка Журба (2016 р.).

На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій.

У давньоруській міфології вирій — вічно зелена й сонячна країна, розташована далеко на сході (або на півдні, за морем), де мешкають душі померлих.

– Схиляємо голови й пам’ятаємо тих, хто навіки в строю, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, українська поштова марка Русскій воєнний корабль, іді … визнана найкращою у світі у 2022 році за версією престижної премії World Post & Parcel Awards.

Як зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, цю премію ще називають “поштовим Оскаром”.

Фото: Укрпошта

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