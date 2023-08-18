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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

В бусах и с тризубом на щите: Укрпочта выпустит марку Украина-мать к 24 августа

Марка Україна-мати

Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости под названием Украина-мать. На ней изображен известный монумент Родина-мать в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

На марке монумент изображен с тризубом на щите и с вариациями украинских бус на шее. Рисунок создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой Укрпочты.

– Украина-мать в своем новом образе – это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию за поребриком, ответ на “Киев за три дня”, — подчеркнул Смилянский.

Марку запустят в продажу в почтовых отделениях 24 августа – в День Независимости Украины.

Предзаказать ее можно на сайте Укрпочты, в этом случае марки также будут отправлять с 24 августа.

Марка Україна-мати

Фото: Укрпочта

Специальный почтовый выпуск Украина-мать включает: лист с шестью марками; конверт Первый день; немаркированный художественный конверт; открытки.

Дополнительно в интернет-магазине Укрпочты можно заказать тематический магнит.

Тираж марки составляет 600 тыс. экземпляров.

Как известно, монумент Родина-мать находится на правом берегу Днепра, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Монументальная скульптура была открыта в 1981 году и является одной из самых высоких в мире (102 метра). Автор монумента – украинский скульптор Василий Бородай.

К 32-й годовщине Независимости Украины на щите монумента демонтировали символы советского тоталитарного режима – серп и молот, а установили тризуб.

Кроме того, рассматривается предложение переименовать монумент Родина-мать в Украина-мать.

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Фото: Telegram Игоря Смилянского

Источник: Укрпочта
День независимости Украины, Укрпочта
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