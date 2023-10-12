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Юлия Соколова, редактор ленты

70% украинцев, выехавших из-за войны, имеют работу: кем они трудоустроились

Документи, робота, договір, контракт, ФОП, податки
Фото: Unsplash

Более двух третей украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабной войны, имеют работу в разных сферах деятельности.

Об этом свидетельствуют данные специального исследования компании Gradus Research к Киевскому международному экономическому форуму 2023.

Были опрошены украинцы, которые до сих пор находятся за границей.

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Результаты исследования зафиксировали высокий уровень трудоустроенности среди украинских мигрантов: 70% респондентов заявили, что сейчас работают.

Из них 54% работают в стране, где находятся, 12% работают дистанционно на украинские компании, а 4% работают дистанционно на иностранные компании.

Еще 26% опрошенных сообщили, что не имеют работы. Ключевой причиной безработицы среди украинских мигрантов является незнание местного языка (43%).

В каких сферах чаще всего работают украинцы за границей

По данным опроса, 14% трудоустроенных украинских мигрантов работают в сфере строительства как технические и строительные рабочие.

Еще 10% нашли работу в сфере инженерии, науки, технологий. Аналогичное количество граждан (10%) убирают и ухаживают за домом.

Кроме того, по 8% украинцев работают в сферах образования, а также продаж и коммуникации. По 7% граждан – в сферах управления (администрирования) и транспорта (логистики).

Опитування Gradus Research

Инфографика: Gradus Research

Опрос Gradus Research проходил с 22 сентября по 5 октября 2023 года. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении. Исследование охватило 220 респондентов в возрасте от 18 лет.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее называла катастрофической ситуацию с выездом украинцев за границу во время полномасштабной войны. Ведь уезжали преимущественно молодые женщины с детьми.

Из-за выезда миллионов граждан в Украине существенно усиливается нагрузка на трудоспособное население.

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Українці, прапор України

Источник: Gradus Research

Инфографика: Gradus Research

Беженцы, Война в Украине, Опрос, Робота
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