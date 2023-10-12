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Юлія Соколова, редакторка стрічки

70% українців, які виїхали через війну, мають роботу: ким вони працюють

Документи, робота, договір, контракт, ФОП, податки
Фото: Unsplash

Понад дві третини українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, мають роботу в різних сферах діяльності.

Про це свідчать дані спеціального дослідження компанії Gradus Research до Київського міжнародного економічного форуму 2023.

Були опитані українці, які досі перебувають за кордоном.

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Результати дослідження зафіксували високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів: 70% респондентів заявили, що зараз мають роботу.

З них 54% працюють у країні, де зараз знаходяться, 12% працюють дистанційно на українські компанії, а 4% працюють дистанційно на іноземні компанії.

Ще 26% опитаних повідомили, що не мають роботи. Ключовою причиною безробіття серед українських мігрантів є незнання місцевої мови (43%).

В яких сферах найчастіше працюють українці за кордоном

За даними опитування, 14% працевлаштованих українських мігрантів працюють в сфері будівництва, як технічні та будівельні робітники.

Ще 10% знайшли роботу в сфері інженерії, науки, технологій. Аналогічна кількість громадян (10%) прибирають та доглядають за будинком.

Крім того, по 8% українців працюють у сферах освіти, а також продажів та комунікації. По 7% громадян – в сферах управління (адміністрування) та транспорту (логістики).

Опитування Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

Опитування Gradus Research проходило з 22 вересня по 5 жовтня 2023 року. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному додатку. Дослідження охопило 220 респондентів віком від 18 років.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова раніше називала катастрофічною ситуацію з виїздом українців за кордон під час повномасштабної війни. Адже виїжджали переважно молоді жінки із дітьми.

Через виїзд мільйонів громадян в Україні суттєво посилюється навантаження на працездатне населення.

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Джерело: Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

Біженці, Війна в Україні, Опитування, Робота
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