70% українців, які виїхали через війну, мають роботу: ким вони працюють

Понад дві третини українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, мають роботу в різних сферах діяльності.

Про це свідчать дані спеціального дослідження компанії Gradus Research до Київського міжнародного економічного форуму 2023.

Були опитані українці, які досі перебувають за кордоном.

Зараз дивляться

Результати дослідження зафіксували високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів: 70% респондентів заявили, що зараз мають роботу.

З них 54% працюють у країні, де зараз знаходяться, 12% працюють дистанційно на українські компанії, а 4% працюють дистанційно на іноземні компанії.

Ще 26% опитаних повідомили, що не мають роботи. Ключовою причиною безробіття серед українських мігрантів є незнання місцевої мови (43%).

В яких сферах найчастіше працюють українці за кордоном

За даними опитування, 14% працевлаштованих українських мігрантів працюють в сфері будівництва, як технічні та будівельні робітники.

Ще 10% знайшли роботу в сфері інженерії, науки, технологій. Аналогічна кількість громадян (10%) прибирають та доглядають за будинком.

Крім того, по 8% українців працюють у сферах освіти, а також продажів та комунікації. По 7% громадян – в сферах управління (адміністрування) та транспорту (логістики).

Опитування Gradus Research проходило з 22 вересня по 5 жовтня 2023 року. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному додатку. Дослідження охопило 220 респондентів віком від 18 років.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова раніше називала катастрофічною ситуацію з виїздом українців за кордон під час повномасштабної війни. Адже виїжджали переважно молоді жінки із дітьми.

Через виїзд мільйонів громадян в Україні суттєво посилюється навантаження на працездатне населення.

Джерело: Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.