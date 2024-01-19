В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции

Украина должна ускориться в вопросе мобилизации заключенных или осужденных граждан. После начала полномасштабной войны были тысячи обращений от людей, которые хотели присоединиться к Силам обороны Украины, однако действующее законодательство запрещает мобилизовать людей с судимостью.

Такое заявление сделала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, речь идет не только о гражданах, которые отбывают наказание сейчас, но и бывших осужденных.

Они сняты с воинского учета, и даже если придут в территориальный центр комплектования, тогда им откажут.

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— Мы считаем, что это было бы справедливо. Если правильно организовать этот процесс, тогда было бы очень полезно для нас, — отметила она.

Какие изменения нужны для мобилизации осужденных

Министерство юстиции уже наработало изменения, которые необходимо ввести в действующем украинском законодательстве, чтобы разрешили мобилизовать осужденных или заключенных.

Соответствующие наработки уже подали на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины.

Высоцкая выразила надежду, что в новых правилах мобилизации в Украине введут изменения в отношении осужденных, хотя бы в ограниченном варианте.

По ее мнению, можно мобилизовать людей, которые отбыли наказание несколько лет назад или были осуждены за определенные преступления.

— Хотя наша позиция такая, что неважно, за какие преступления. Если наказание отбыто, человек на свободе, мы все должны относиться к нему как к обычному, — считает Елена Высоцкая.

Источник: Украинское радио

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