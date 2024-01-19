Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Украина должна ускориться в вопросе мобилизации заключенных или осужденных граждан. После начала полномасштабной войны были тысячи обращений от людей, которые хотели присоединиться к Силам обороны Украины, однако действующее законодательство запрещает мобилизовать людей с судимостью.

Такое заявление сделала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, речь идет не только о гражданах, которые отбывают наказание сейчас, но и бывших осужденных.

Они сняты с воинского учета, и даже если придут в территориальный центр комплектования, тогда им откажут.

Сейчас смотрят

— Мы считаем, что это было бы справедливо. Если правильно организовать этот процесс, тогда было бы очень полезно для нас, — отметила она.

Какие изменения нужны для мобилизации осужденных

Министерство юстиции уже наработало изменения, которые необходимо ввести в действующем украинском законодательстве, чтобы разрешили мобилизовать осужденных или заключенных.

Соответствующие наработки уже подали на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины.

Высоцкая выразила надежду, что в новых правилах мобилизации в Украине введут изменения в отношении осужденных, хотя бы в ограниченном варианте.

По ее мнению, можно мобилизовать людей, которые отбыли наказание несколько лет назад или были осуждены за определенные преступления.

— Хотя наша позиция такая, что неважно, за какие преступления. Если наказание отбыто, человек на свободе, мы все должны относиться к нему как к обычному, — считает Елена Высоцкая.

Читайте также
Могут ли в Украине мобилизовать заключенных: ответ адвоката
повістки мобілізація

Источник: Украинское радио

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Тюрьма, Война в Украине, Законопроект, Министерство юстиции, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уровень трудоустройства вырос втрое, гнев сменился на усталость: настроения украинцев
українці
Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине
Джо Байден
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции
Какие правила трудоустройства в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах в 2024 году
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции
Что будет в мире, если Россия выиграет — прогноз Тимоти Снайдера
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь