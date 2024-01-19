Мобилизация народных депутатов вдохновит украинцев присоединяться к армии — Жорин

К украинской армии могут присоединиться публичные люди, народные депутаты, другая так называемая элита или их дети. Это было бы хорошей мотивацией для обычных украинцев, чтобы они работали на победу.

Об этом заявил бывший командир полка Азов, майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Мобилизация народных депутатов

— Чтобы вдохновить общество, было бы правильно, чтобы в армию пошли те, кто считают себя условной элитой. Я далеко не всех их такими считаю, но они так себе накрутили и такими себя считают. Публичные люди, известные, народные депутаты, не народные депутаты, все те, кого люди видят перед собой. Они могли пойти в армию как пример или чтобы пошли их дети, — заявил Жорин.

Заместитель командира 3 ОШБр считает, что это абсолютно нормальный процесс. Он объяснил, что так было во время Первой и Второй мировых войн.

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— Во всех европейских странах просто обязательно. Даже было стыдно, если в одной семье ты принадлежишь условно к власти в этой стране и в твоей семье никто не воюет за эту страну, то такое даже не укладывалось в голове. Действительно, почему тогда должны все остальные, если ты этого не делаешь? Поэтому это обязательный пример, который они должны были бы показывать, — подчеркнул он.

Максим Жорин считает, что бесполезно призывать к осознанному решению, потому что вряд ли из них кто-то это сделает. Однако он предлагает пойти другим путем и определить, кто не приносит пользу на своей должности.

— Но можно пойти другим путем и определить тех, кто не является абсолютно полезным на своих местах. Я считаю, что сегодня даже в Верховной Раде иногда уже мне стыдно смотреть на то, чем занимаются отдельные депутаты. Это реально превращается в цирк. Украинцы смотрят, как на какое-то шоу для слаборазвитых. Это точно не то, чем они могут заниматься, — считает заместитель командира 3 ОШБр.

Фото: Максим Жорин

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