Всім українцям так чи інакше доведеться долучитися до війни – заступник командира 3 ОШБр

Всім українцям доведеться мобілізуватися для посилення боротьби та подальшої перемоги. Вже зараз людям потрібно тренуватися, вміти надавати медичну допомогу, поводитися зі зброєю, допомагати армії або працювати.

Про це заявив колишній командир полку Азов, майор Збройних сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Українці мають тренуватися

– Я вважаю, що давно треба було починати не з того, щоб ловити людей на вулиці, а готувати абсолютно все українське населення до тих умов, в яких ми сьогодні живемо. Тобто людям потрібно починати тренуватися. Це не говорить про те, що їм всім треба буде воювати. Ми всі живемо в країні, на яку напали та яка перебуває в стані війни. І кожен з нас, чим би він не займався, наприклад, військовий, кухар чи журналіст, але всі ми зобов’язані вміти надавати медичну допомогу, поводитися зі зброєю, – вважає він.

Максим Жорін пояснив, що це базові речі, які стали реальністю українців. Він пояснив, що зараз у людей виникло дуже багато страхів, проте вони зникнуть, коли вдасться побачити всю роботу в армії зсередини.

Зараз дивляться

– Це ті речі, які стали реальністю нашого життя. Людина має зрозуміти взагалі, як це відбувається, як це виглядає, побачити зсередини, як виглядає військо, люди, які їх будуть готувати. Дуже багато страхів, через які людина не хоче або не може переступити, просто зникнуть. Ми це побачили на власному досвіді, – звернув увагу він.

Працювати або воювати: лише так буде перемога

Водночас Максим Жорін вважає, що українцям варто усвідомити, що всім доведеться долучитися до війни. На його думку, потрібно працювати або воювати – лише так можна здобути перемогу.

– Так чи інакше потрібно усвідомити, але всім доведеться долучитися до війни. Війна не закінчиться завтра, принаймні мені важко вірити, що буде легко та швидко. Всім доведеться бути долученими. Комусь безпосередньо в армії, комусь допомагати, комусь працювати, щоб армія могла воювати.

Але всім українцям доведеться мобілізуватися не в армію, а для боротьби і перемоги. Кожному на своєму місці, де він буде потрібен. Або працюй, або воюй – лише так можна буде перемогти, – переконаний Жорін.

Фото: Максим Жорін

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