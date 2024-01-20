Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Срочно
Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно

Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно

Это абсолютно неправильно, что люди с непогашенной судимостью не могут попасть в армию. Это большое количество граждан, которые могут быть полезными на поле боя или выполнять боевые задачи.

Об этом заявил бывший командир полка Азов, майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Люди с судимостью не могут быть в армии

— Я считаю большой проблемой и абсолютно неправильным то, что люди с непогашенной судимостью не могут попасть в армию. Хотят, но не могут туда попасть. Это странно. Мы ищем людей, где-то их ловим, а в то же время есть люди, которые сами приходят, хотят воевать. Они могли быть осуждены по разным причинам. Мы сейчас не будем собирать каждую статью. У каждого человека в жизни разные обстоятельства, — отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Читайте также
Мобилизация народных депутатов вдохновит украинцев присоединяться к армии — Жорин
Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно

Максим Жорин обратил внимание, что этим людям следует дать возможность проявить себя и показать принадлежность к обществу. По его мнению, среди осужденных гораздо больше решительных людей.

Сейчас смотрят

— Они уже отбыли наказание, и у них остается непогашенная судимость, то есть испытательный срок. Так почему же не дать ему возможность в этот испытательный срок проявить себя на поле боя? Это лучший вариант проявить себя, показать, что ты изменился, необходим в этом обществе, являешься частью его. Я знаю, что очень много с этим проблем. Люди с непогашенной судимостью не могут попасть в армию, потому что их туда не берут, им туда запрещено идти. Я убрал бы это ограничение. Среди них есть гораздо больше решительных людей. Они были бы полезными в армии, — считает он.

Какая может быть специфика

В то же время Максим Жорин убежден, что людей, которые сейчас находятся в тюрьмах, можно было бы использовать в армии. Однако нужен более внимательный отбор руководящего состава.

— С ними нужен более сложный менеджмент и гораздо сложнее в плане управления. Нужно внимательнее подойти к подбору руководящего состава. Они не могут управляться теми же людьми, которые сейчас отбывают срок. Управлять этими людьми на поле боя должны военные. Но боевые задачи они могут выполнять. Это будут достаточно специфические подразделения. С ними будет определенная специфика управления, взаимодействия, даже общения. Но это огромное количество людей, которое сегодня понадобилось бы на линии фронта, — утверждает заместитель командира 3 ОШБр.

Читайте также
Всем украинцам так или иначе придется приобщиться к войне — заместитель командира 3 ОШБр
Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно

Фото: Максим Жорин

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Тюрьма, Война в Украине, Максим Жорін, мобілізація, ув'язнені, українські військові, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три условия
Війна в Україні
Война может длиться еще два года: в разведке США спрогнозировали, когда будет контрнаступление
Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно
Испытания лазерного оружия, атака дронов по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: новости 19 января
Жорин: Люди с судимостью не могут попасть в армию — это неправильно

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь