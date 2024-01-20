Жорін: Люди з судимістю не можуть потрапити в армію – це неправильно

Це абсолютно неправильно, що люди з непогашеною судимістю не можуть потрапити в армію. Це велика кількість громадян, які можуть бути корисними на полі бою чи виконувати бойові завдання.

Про це заявив колишній командир полку Азов, майор Збройних сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Люди з судимістю не можуть бути в армії

– Я вважаю великою проблемою й абсолютно неправильним те, що люди з непогашеною судимістю не можуть потрапити в армію. Хочуть, але не можуть туди потрапити. Це дивно. Ми шукаємо людей, десь їх ловимо, а водночас є люди, які самі приходять, хочуть воювати. Вони могли бути засудженими за різними причинами. Ми зараз не збиратимемо кожну статтю. У кожної людини в житті різні обставини, – зазначив заступник командира 3 ОШБр.

Максим Жорін звернув увагу, що цим людям варто дати можливість проявити себе та показати приналежність до суспільства. На його думку, серед засуджених є набагато більше рішучих людей.

Зараз дивляться

– Вони вже відбули покарання, і в них залишається непогашена судимість, тобто випробувальний термін. Так чому ж не дати їй можливість в цей випробувальний термін проявити себе на полі бою? Це є найкращим варіантом проявити себе, показати, що ти змінився, необхідний в цьому суспільстві, є частиною його. Я знаю, що дуже багато з цим проблем. Люди з непогашеною судимістю не можуть потрапити в армію, бо їх туди не беруть, їм туди заборонено йти. Я прибрав би це обмеження. Серед них є набагато більш рішучих людей. Вони були б корисними в армії, – вважає він.

Яка може бути специфіка

Водночас Максим Жорін переконаний, що людей, які зараз перебувають у в’язницях, можна було б використовувати в армії. Проте потрібен уважніший відбір керівного складу.

– З ними потрібен складніший менеджмент і набагато складніше в плані керування. Потрібно уважніше підійти до підбору керівного складу. Вони не можуть керуватися тими ж людьми, які зараз відбувають термін. Керувати цими людьми на полі бою мають військові. Але бойові завдання вони можуть виконувати. Це будуть досить специфічні підрозділи. З ними буде певна специфіка керування, взаємодії, навіть спілкування. Але це величезна кількість людей, яка сьогодні знадобилася б на лінії фронту, – стверджує заступник командира 3 ОШБр.

Фото: Максим Жорін

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