Сбежал в сопровождении спецназа РФ: лидер запрещенной Компартии Симоненко объявлен в розыск

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, который сбежал на территорию России после полномасштабного вторжения, объявлен в розыск.

Об этом говорится в розыскном учете Министерства внутренних дел Украины. Там отмечают, что Петр Симоненко исчез 19 августа 2023 года.

Дело Петра Симоненко — что известно

Летом 2023 года Служба безопасности Украины объявила Петру Симоненко о подозрении. Он поддержал российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения, обратился к высшему руководству РФ с просьбой эвакуировать его вместе с семьей.

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Тогда Симоненко находился во временно оккупированном поселке Березовка Макаровского района Киевской области. Однако в Кремле дали приказ отправить туда отряд с российскими спецназовцами.

Когда они приехали в Киевскую область, бывший народный депутат лично встретил российских оккупантов, а затем временно поселил в собственном доме. Позже подразделение спецназовцев РФ сопровождало Симоненко и его семью через российские блокпосты в Беларусь.

Вскоре Симоненко выехал в Россию, где был назначен заместителем главы Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского Союза.

Какие подозрения объявлены Симоненко

Бывшему народному депутату Петру Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям действующего Уголовного кодекса Украины. Среди них:

ч. 3 ст. 109 (Публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в частности путем представления как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации).

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