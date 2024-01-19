Дело закупок Гринкевича: троих подозреваемых взяли под стражу

Троих подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд грн взяли под стражу.

Такие меры пресечения по ходатайству Офиса генпрокурора избрал Печерский районный суд столицы.

Решения суда будут действовать до 16 марта.

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Дело Гринкевича

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были победителями в 23 тендерах на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Несколько месяцев назад Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Что установили во время следствия

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины.

Правоохранители выявили полное невыполнение шести контрактов.

По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.

Также установлено, что восемь договоров выполнено с опозданием от трех до пяти месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных Минобороны.

Начали в ГБР также проверять на причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

Задержание Гринкевича

29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена за попытку подкупить за $500 тыс. одного из руководителей Главного следственного управления.

Взятку бизнесмен предлагал за содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний при расследовании уголовного производства.

Реакция Минобороны

В начале января Министерство обороны Украины решило разорвать соглашения со львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.

17 января Минобороны подало заявление в ГБР о признании себя потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных со скандальным предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Объявление подозрений

17 января пяти лицам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 статьи 255 УКУ).

Санкции статей предусматривают лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря 2023 года, пятый (близкий родственник бизнесмена Гринкевича) объявлен в розыск.

Источник : Офис генпрокурора

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