Тікав у супроводі спецназу РФ: лідера забороненої Компартії Симоненка оголошено в розшук

Лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який втік на територію Росії після повномасштабного вторгнення, оголошено в розшук.

Про це йдеться в розшуковому обліку Міністерства внутрішніх справ України. Там зазначають, що Петро Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Справа Петра Симоненка – що відомо

Влітку 2023 року Служба безпеки України оголосила Петру Симоненку про підозру. Він підтримав російську агресію після початку повномасштабного вторгнення, звернувся до вищого керівництва РФ з проханням евакуювати його разом з родиною.

Зараз дивляться

Тоді Симоненко перебував у тимчасово окупованому селищі Березівка Макарівського району Київської області. Однак у Кремлі дали наказ відправити туди загін з російськими спецпризначенцями.

Коли вони приїхали в Київську область, колишній народний депутат особисто зустрів російських окупантів, а потім тимчасово поселив у власному будинку. Пізніше підрозділ спецпризначенців РФ супроводжував Симоненка та його родину через російські блокпости до Білорусі.

Згодом Симоненко виїхав до Росії, де був призначений заступником очільника Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського Союзу.

Які підозри оголошено Симоненку

Колишньому народному депутату Петру Симоненку повідомили про підозру за двома статтями чинного Кримінального кодексу України. Серед них:

ч. 3 ст. 109 (Публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема шляхом представлення як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.