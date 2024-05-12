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Общество
Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle

Какое место заняла Украина на Евровидении 2024

Євробачення 2024
Фото: Getty Images

В ночь на 11 мая в шведском городе Мальме состоялся финал Евровидения 2024. Украину на конкурсе представляли аlyona аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. По результатам голосования и жюри стало известно, какое место заняла Украина на Евровидении 2024.

Евровидение 2024: какое место заняли аlyona аlyona и Jerry Heil

В финале Евровидения 2024 Украина заняла 3-е место. Всего певицы аlyona аlyona и Jerry Heil набрали 453 балла.

Победителем Евровидения 2024 стал представитель Швейцарии Nemo — он получил 591 балл. Второе место досталось участнику из Хорватии Baby Lasagna с результатом в 547 баллов.

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Всего за победу на Евровидении 2024 соревновались 25 стран. Перед финалом представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали, поэтому зрители не увидели его выступления на шоу. Причиной дисквалификации стала жалоба женщины на съемочной площадке.

Певицы аlyona аlyona и Jerry Heil вышли на сцену в Мальме под вторым номером. Выступление Украины в финале Евровидения 2024 — смотрите в нашем материале.

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