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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Хто переміг на Євробаченні 2024 – результати

Nemo - переможець Євробачення 2024
Фото: Getty Images

Фінал Євробачення 2024 відбувся у шведському місті Мальме 11 травня. За результатами голосування глядачі та журі стало відомо, хто здобув перемогу на міжнародному пісенному конкурсі.

Хто переміг на Євробаченні 2024 

Так, переможцем Євробачення 2024 став представник Швейцарії – співак Nemo. Загалом у фіналі конкурсу він набрав 591 бал.

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Друге місце посів учасник із Хорватії Baby Lasagna (457 бали). У трійку лідерів потрапили представники України – співачки аlyona аlyona та Jerry Heil отримали 453 бали від журі та глядачів.

На четвертій сходинці розташувався співак Slimane з Франції (445 балів). До п’ятірки також потрапила представниця Ізраїля Еден Ґолан (375 балів).

За перемогу на Євробаченні 2024 змагалися 25 країн. Перед фіналом представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували, тому глядачі не побачили його виступу на шоу. Причиною дискваліфікації стала скарга жінки на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що представниці України аlyona аlyona та Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024 під другим номером. Вони виконали пісню Teresa & Maria та вразили глядачів потужним вокалом і постановкою.

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