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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024

Євробачення 2024
Фото: Getty Images

У ніч на 11 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024. Україну на конкурсі представляли аlyona аlyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. За результатами голосування та журі стало відомо, яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024.

Євробачення 2024: яке місце посіли аlyona аlyona та Jerry Heil

У фіналі Євробачення 2024 Україна посіла 3-тє місце. Загалом співачки аlyona аlyona та Jerry Heil набрали 453 бали.

Переможцем Євробачення 2024 став представник Швейцарії Nemo – він отримав 591 бал. Друге місце дісталося учаснику із Хорватії Baby Lasagna з результатом у 547 балів.

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Загалом за перемогу на Євробаченні 2024 змагалися 25 країн. Перед фіналом представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували, тому глядачі не побачили його виступу на шоу. Причиною дискваліфікації стала скарга жінки на знімальному майданчику.

Співачки аlyona аlyona та Jerry Heil вийшли на сцену в Мальме під другим номером. Виступ України у фіналі Євробачення 2024 – дивіться у нашому матеріалі.

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