В Украине изменили условия назначения жилищных субсидий: детали
Кабинет Министров Украины обновил правила назначения жилищных субсидий, упростив для некоторых украинцев условия предоставления финансовой помощи.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что изменилось
Детские дома семейного типа, приемные семьи, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, а также многодетные семьи с тремя и более детьми, из которых хотя бы один находится под опекой, отныне смогут получать субсидии даже в случае покупки:
- земельных участков, жилья, строительных материалов;
- бытовой и компьютерной техники;
- продуктов, одежды, обуви, средств гигиены, игрушек, книг, канцелярии;
- спортивного инвентаря.
Главное условие — все расходы должны быть направлены только на нужды детей.
Новые правила также учитывают права на недвижимое имущество, оформленное на ребенка-сироту, и наличие средств свыше 100 тысяч гривен на депозитном счете ребенка, находящегося под опекой.
Заявление на субсидию можно подать через приложение Дія, сайт Пенсионного фонда или обратившись лично в органы местной власти.
Источник: Тарас Мельничук