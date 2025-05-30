В Украине изменили условия назначения жилищных субсидий: детали

Кабинет Министров Украины обновил правила назначения жилищных субсидий, упростив для некоторых украинцев условия предоставления финансовой помощи.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменилось

Детские дома семейного типа, приемные семьи, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, а также многодетные семьи с тремя и более детьми, из которых хотя бы один находится под опекой, отныне смогут получать субсидии даже в случае покупки:

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земельных участков, жилья, строительных материалов;

бытовой и компьютерной техники;

продуктов, одежды, обуви, средств гигиены, игрушек, книг, канцелярии;

спортивного инвентаря.

Главное условие — все расходы должны быть направлены только на нужды детей.

Новые правила также учитывают права на недвижимое имущество, оформленное на ребенка-сироту, и наличие средств свыше 100 тысяч гривен на депозитном счете ребенка, находящегося под опекой.

Заявление на субсидию можно подать через приложение Дія, сайт Пенсионного фонда или обратившись лично в органы местной власти.

Источник: Тарас Мельничук

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