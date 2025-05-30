В Україні змінили умови призначення житлових субсидій: деталі

Кабінет Міністрів України оновив правила призначення житлових субсидій, спростивши для деяких укряїнців умови надання фінансової допомоги.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінилося

Дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а також багатодітні родини з трьома і більше дітьми, з яких хоча б одна перебуває під опікою, відтепер зможуть отримувати субсидії навіть у разі купівлі:

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земельних ділянок, житла, будівельних матеріалів;

побутової та комп’ютерної техніки;

продуктів, одягу, взуття, засобів гігієни, іграшок, книжок, канцелярії;

а також спортивного інвентаря.

Головна умова — усі витрати мають бути спрямовані лише на потреби дітей.

Нові правила також враховують права на нерухоме майно, що оформлене на дитину-сироту, та наявність коштів понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку дитини, яка перебуває під опікою.

Заяву на субсидію можна подати через застосунок Дія, сайт Пенсійного фонду або звернувшись особисто до органів місцевої влади.

Джерело: Тарас Мельничук

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