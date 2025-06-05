Выдают себя за СБУ: спецслужба предупредила о новой тактике РФ по вербовке украинцев

В Службе безопасности Украины рассказали, что российские спецслужбы применяют новую тактику вербовки в свои ряды украинцев.

— В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется сотрудником СБУ и ставит преступные задачи, которые нужно выполнить якобы в интересах украинского государства, — говорится в сообщении.

Как происходит вербовка

Как отметили в СБУ, тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства.

— Обычно вымышленным поводом является приобретение запрещенных в Украине товаров, уточнили в Службе безопасности.

После этого поступает звонок от неизвестных лиц, которые предлагают помощь в закрытии уголовного производства. Но для этого необходимо выполнить ряд поставленных задач. Например:

Сейчас смотрят

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карту, которая якобы является счетом для донатов на ВСУ;

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и т. п.

В СБУ также предупредили, что во время этих контактов российские кураторы требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.

В ведомстве добавили, что если раньше приоритетными целями вербовки были подростки, то теперь – и пожилые люди.

Куда обратиться

В ведомстве обратили внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители службы не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных заданий.

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, представляющимися сотрудниками СБУ, обращайтесь в официальный чат-бот Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на горячую линию СБУ: 0 800 501 482.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.