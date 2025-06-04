Вынесли незаконные приговоры бойцам Азова: СБУ объявила заочное подозрение судьям РФ

Служба безопасности Украины объявила о заочном подозрении двум судьям Южного окружного военного суда Российской Федерации — Константин Простов и Сергей Образцов приговорили пленных бойцов батальона Азов к 18 годам лишения свободы.

Показательные суды с незаконными приговорами

Согласно материалам дела, в мае и ноябре 2024 года судьи провели показательные суды.

Военных обвинили в том, что они с первых дней полномасштабной войны участвовали в обороне Мариуполя как бойцы 12 бригады батальона Азов и придерживались проукраинских радикальных взглядов.

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Действия Простова и Образцова нарушают нормы международного права, поскольку военнослужащие, попавшие в плен, не могут быть осуждены за участие в боевых действиях.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили судьям о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований Конвенции о обращении с военнопленными).

Поскольку оба судьи находятся на территории России, СБУ продолжает принимать меры для их розыска и привлечения к ответственности за преступления против украинцев.

Источник : СБУ

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