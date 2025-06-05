Видають себе за СБУ: спецслужба попередила про нову тактику РФ з вербування українців

У Службі безпеки України розповіли, що російські спецслужби застосовують нову тактику вербування в свої лави українців.

– Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється співробітником СБУ і ставить злочинні завдання, які потрібно виконати нібито в інтересах Української держави, – йдеться в повідомленні.

Як відбувається вербування

Як зазначили в СБУ, тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам в месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження.

Зазвичай вигаданим приводом є придбання заборонених в Україні товарів, уточнили в Службі безпеки.

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Після цього надходить дзвінок від невідомих осіб, які пропонують допомогу в закритті кримінального провадження. Але для цього необхідно виконати низку поставлених завдань. Наприклад:

простежити за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ;

придбати необхідні хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал автомобіля Сил оборони або адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

У СБУ також попередили, що під час цих контактів російські куратори вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

У відомстві додали, що якщо раніше пріоритетними цілями вербування були підлітки, то тепер – і літні люди.

Куди звернутися

У відомстві звернули увагу, що СБУ діє суто в рамках чинного українського законодавства. Представники служби не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань.

У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482.

Джерело : СБУ

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