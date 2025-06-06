Во время атаки РФ в Киеве пострадала библиотека имени Сковороды

— В результате ночного удара пострадал дом, поврежден фасад, двери, окна библиотеки. Многие квартиры подверглись разрушениям. Выражаем искренние соболезнования пострадавшим. Но люди, наши коллеги, живы. И — что для нас тоже важно — уцелели книги, — говорится на странице библиотеки.

Сейчас смотрят

Сейчас продолжается ликвидация последствий. На месте работают спасатели, представители местной власти, коммунальщики, волонтеры и неравнодушные граждане. В помещении библиотеки обустроен штаб помощи пострадавшим.

Стоит отметить, что библиотека работает с 1946 года. В ее фонде 55,8 тыс. экземпляров, а количество пользователей за год составляет более 6 тыс.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине разрушено или повреждено не менее 808 библиотек, об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Он отметил, что такие вражеские удары являются частью системной попытки РФ уничтожить украинскую культуру.

В ночь с 5 на 6 июня РФ запустила по Украине 407 дронов и 45 ракет. В результате атаки погибли три человека, еще более 60 пострадали.

Фото: Центральная библиотека Соломенки имени Григория Сковороды