Ночная атака Украины 6 июня: РФ запустила 407 дронов и 45 ракет
Ночью и утром 6 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием 452-х средств воздушного нападения — дронов и ракет различного типа, 406 из них уничтожены.
В Воздушных силах ВСУ ее назвали одной из крупнейших за все время полномасштабной войны.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате сегодняшней ночной атаки погибли три человека, еще 49 — ранены, однако их количество может увеличиться.
Ночная атака на Украину: как отработала ПВО
Во время массированного удара по Украине армия РФ использовала в целом 407 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Оккупанты запускали дроны с направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Какие ракеты использовал враг для обстрела:
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской и Воронежской областей РФ);
- 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К из района Джанкоя в ВОТ Крыма;
- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.
В Воздушных силах по состоянию на 10:00 подтвердили обезвреживание 406 средств воздушного нападения противника:
- 199 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 — локально потеряны или подавлены РЭБ;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две — не достигли целей (локально утрачены);
- 30 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К.
В то же время зафиксировано попадание в 13 локациях, падение обломков сбитых целей в 19 локациях.
Атака на Киев и область
В результате комбинированной атаки на Киев с применением баллистики и ударных дронов погибли трое спасателей ГСЧС, еще 9 получили ранения.
В целом пострадали 20 человек, в том числе один ребенок.
Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе, где произошел пожар в нежилой зоне на площади около 500 кв. м, а также на 11-м этаже 16-этажного жилого дома.
В Дарницком районе обломки сбитых целей упали на детскую площадку и открытую территорию, в Голосеевском — повредили учебное заведение и складские помещения, вспыхнул пожар в гаражном кооперативе.
Кроме того, в Днепровском районе разрушена АЗС и повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная, во дворе жилого здания обнаружили обломки.
На территории Киевской области во время массированной атаки БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В то же время в Броварском районе повреждены частный дом и хозяйственные постройки, в Бучанском — два частных дома и еще один в Бориспольском. Там выбиты окна и двери, повреждены кровли.
За ночь ПВО сбила над регионом 33 вражеских дрона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.