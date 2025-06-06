Ночная атака Украины 6 июня: РФ запустила 407 дронов и 45 ракет

Ночью и утром 6 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием 452-х средств воздушного нападения — дронов и ракет различного типа, 406 из них уничтожены.

В Воздушных силах ВСУ ее назвали одной из крупнейших за все время полномасштабной войны.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате сегодняшней ночной атаки погибли три человека, еще 49 — ранены, однако их количество может увеличиться.

Сейчас смотрят

Ночная атака на Украину: как отработала ПВО

Во время массированного удара по Украине армия РФ использовала в целом 407 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Оккупанты запускали дроны с направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Какие ракеты использовал враг для обстрела:

6 баллистических ракет Искандер-М

36 крылатых ракет Х-101

2 крылатые ракеты Искандер-К

1 противорадиолокационную ракету Х-31П

В Воздушных силах по состоянию на 10:00 подтвердили обезвреживание 406 средств воздушного нападения противника:

199 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 — локально потеряны или подавлены РЭБ;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две — не достигли целей (локально утрачены);

30 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К.

В то же время зафиксировано попадание в 13 локациях, падение обломков сбитых целей в 19 локациях.

Атака на Киев и область

В результате комбинированной атаки на Киев с применением баллистики и ударных дронов погибли трое спасателей ГСЧС, еще 9 получили ранения.

В целом пострадали 20 человек, в том числе один ребенок.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе, где произошел пожар в нежилой зоне на площади около 500 кв. м, а также на 11-м этаже 16-этажного жилого дома.

В Дарницком районе обломки сбитых целей упали на детскую площадку и открытую территорию, в Голосеевском — повредили учебное заведение и складские помещения, вспыхнул пожар в гаражном кооперативе.

Кроме того, в Днепровском районе разрушена АЗС и повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная, во дворе жилого здания обнаружили обломки.

На территории Киевской области во время массированной атаки БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В то же время в Броварском районе повреждены частный дом и хозяйственные постройки, в Бучанском — два частных дома и еще один в Бориспольском. Там выбиты окна и двери, повреждены кровли.

За ночь ПВО сбила над регионом 33 вражеских дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.