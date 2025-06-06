Під час атаки РФ у Києві постраждала бібліотека імені Сковороди

– Унаслідок нічного удару постраждав будинок, пошкоджено фасад, двері, вікна бібліотеки. Багато квартир зазнали руйнувань. Висловлюємо щирі співчуття потерпілим. Але люди, наші колеги, живі. І — що для нас теж важливо — вціліли книжки, – йдеться на сторінці бібліотеки.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють рятувальники, представники місцевої влади, комунальники, волонтери та небайдужі громадяни. У приміщенні бібліотеки облаштовано штаб допомоги постраждалим.

Варто зазначити, що книгозбірня працює з 1946 року. У її фонді 55,8 тис. примірників, а кількість користувачів за рік становить понад 6 тис.

Загалом із початку повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено щонайменше 808 бібліотек, про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Він наголосив, що такі ворожі удари є частиною системної спроби РФ знищити українську культуру.

У ніч з 5 на 6 червня РФ запустила по Україні 407 дронів та 45 ракет. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще понад 60 постраждали.

Фото: Центральна бібліотека Солом’янки імені Григорія Сковороди