Как заказать с AliExpress на Новую почту: порядок действий

Новая почта зарекомендовала себя как один из самых удобных и популярных сервисов доставки заказов из иностранных онлайн-магазинов среди украинцев. Ее выбирают за скорость, надежность и возможность получить посылку как дома, так и в ближайшем отделении.

Как заказать доставку с Алиэкспресс Новой почтой, читайте далее в материале.

Как оформить заказ с AliExpress на Новую почту: пошаговая инструкция

Многие украинцы любят делать покупки на AliExpress. И неудивительно, что многие хотят получать свои заказы именно через Новую Почту — одного из самых надежных логистических операторов.

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Основные варианты доставки с AliExpress через Новую Почту:

В отделение

Курьером по адресу

В почтомат или пункт самовывоза

Однако следует учитывать, что AliExpress не гарантирует, что доставка будет именно Новой Почтой. В некоторых случаях продавец может отправить товар Укрпочтой или другим перевозчиком.

Пошаговая инструкция, как заказать доставку посылки с Алиэкспресс Новой почтой:

Выберите товар на AliExpress и доставку через AliExpress Standard Shipping.

В поле доставки вместо домашнего адреса укажите адрес отделения Новой Почты.

Оплатите заказ.

Отслеживайте посылку и заберите ее в указанном месте, получив уведомление.

Чтобы иметь возможность выбрать Новую Почту как место получения, попробуйте указать адрес любого из ее отделений в своем городе. Но работает это не всегда.

Гарантия доставки Новой Почтой возможна только при выборе самовывоза. Если же выбрать доставку курьером, посылка может прийти обычной почтой — это зависит от продавца.

Как получить заказ с Алиэкспресс на Новой почте

После прибытия посылки в Украину ее нужно забрать в течение 7 дней — это срок бесплатного хранения. При себе нужно иметь паспорт и SMS-код.

Если доставка курьером, то по прибытии заказа получите SMS со ссылкой для изменения адреса доставки — можете выбрать как отделение Новой Почты, так и домашний адрес. Изменить данные нужно в течение 24 часов.

Это делается на сайте novaposhtaglobal.ua после авторизации по номеру телефона.

Курьерская доставка пока платная.

Как проходит получение:

В отделении: получаете SMS, приходите с паспортом и телефоном.

В почтомате: через приложение Новой Почты.

Курьером: получите звонок перед доставкой, можно договориться об удобном времени.

Преимущества доставки через Новую Почту:

Скорость — часто быстрее, чем другими службами.

Надежность — посылки редко теряются или повреждаются.

Гибкость — выбор между самовывозом, почтоматами и курьером

Не все продавцы соглашаются отправлять через Новую Почту из-за ее более высокой стоимости. Дешевые товары обычно отправляют более бюджетными службами.

Для дорогих товаров чаще выбирают Новую Почту. Для товаров с высокой стоимостью могут взиматься таможенные платежи. Перед покупкой ознакомьтесь с правилами таможенного оформления.

Если возникли проблемы с доставкой или адресом — пишите продавцу. В случае необходимости — подавайте жалобу, чтобы вернуть средства.

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