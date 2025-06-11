Як замовити з AliExpress на Нову пошту: порядок дій

Нова пошта зарекомендувала себе як один із найзручніших і найпопулярніших сервісів доставки замовлень з іноземних онлайн-магазинів серед українців. Її обирають за швидкість, надійність та можливість отримати посилку як удома, так і у найближчому відділенні.

Як замовити доставку з Аліекспрес Новою поштою, читайте далі в матеріалі.

Як оформити замовлення з AliExpress на Нову пошту: покрокова інструкція

Багато українців полюбляють робити покупки на AliExpress. І не дивно, що багато хто хоче отримувати свої замовлення саме через Нову Пошту — одного з найнадійніших логістичних операторів.

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Основні варіанти доставки з AliExpress через Нову Пошту:

До відділення

Кур’єром за адресою

У поштомат чи пункт самовивозу

Проте варто враховувати, що AliExpress не гарантує, що доставка буде саме Новою Поштою. У деяких випадках продавець може надіслати товар Укрпоштою чи іншим перевізником.

Покрокова інструкція, як замовити доставку посилки з Аліекспрес Новою поштою:

Оберіть товар на AliExpress і доставку через AliExpress Standard Shipping.

У полі доставки замість домашньої адреси вкажіть адресу відділення Нової Пошти.

Оплатіть замовлення.

Відстежуйте посилку та заберіть її у вказаному місці, отримавши сповіщення.

Щоб мати змогу вибрати Нову Пошту як місце отримання, спробуйте вказати адресу будь-якого з її відділень у своєму місті. Але працює це не завжди.

Гарантія доставки Новою Поштою можлива лише при виборі самовивозу. Якщо ж обрати доставку кур’єром, посилка може прийти звичайною поштою — це залежить від продавця.

Як отримати замовлення з Аліекспрес на Новій пошті

Після прибуття посилки до України її потрібно забрати протягом 7 днів — це термін безкоштовного зберігання. При собі потрібно мати паспорт та SMS-код.

Якщо доставка кур’єром, то після прибуття замовлення отримаєте SMS із посиланням для зміни адреси доставки — можете обрати як відділення Нової Пошти, так і домашню адресу. Змінити дані потрібно протягом 24 годин.

Це робиться на сайті novaposhtaglobal.ua після авторизації за номером телефону.

Кур’єрська доставка наразі платна.

Як проходить отримання:

У відділенні: отримуєте SMS, приходите з паспортом і телефоном.

У поштоматі: через застосунок Нової Пошти.

Кур’єром: отримаєте дзвінок перед доставкою, можна домовитись про зручний час.

Переваги доставки через Нову Пошту:

Швидкість — часто швидше, ніж іншими службами.

Надійність — посилки рідко губляться або пошкоджуються.

Гнучкість — вибір між самовивозом, поштоматами і кур’єром

Не всі продавці погоджуються надсилати через Нову Пошту через її вищу вартість. Дешеві товари зазвичай надсилають більш бюджетними службами.

Для дорогих товарів частіше обирають Нову Пошту. Для товарів із високою вартістю можуть стягуватися митні платежі. Перед покупкою ознайомтеся з правилами митного оформлення.

Якщо виникли проблеми з доставкою або адресою — пишіть продавцю. У разі потреби — подавайте скаргу, щоб повернути кошти.

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