Працевлаштування через портал Дія: в Україні запускають експериментальний проєкт

16 травня 2025 року Кабмін затвердив експериментальний проєкт Міністерства цифрової трансформації, який дозволить українцям працевлаштовуватися на держслужбу через портал Дія.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Працевлаштування через Дію

Працевлаштування охоплює державні посади категорій “Б” та “В” та ті, що належать до категорії надання держпослуг.

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Учасниками експериментального проєкту визначено Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), державне підприємство “Дія” .

Цей крок є важливим у напрямку спрощення процесу працевлаштування та підвищення доступності державних вакансій.

Гранти на започаткування бізнесу

У рамках урядового проєкту єРобота українці також мають можливість отримати кошти на власний бізнес і навчання.

Серед пропозицій – гранти для переробних підприємств, тепличного господарства, стартапів, зокрема в сфері ІТ, а також фінансування для навчання ІТ-спеціальностям.

Програма доступна як для підприємців-початківців, так і для тих, хто вже має досвід у бізнесі. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Джерело: Тарас Мельничук

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