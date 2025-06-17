В Україні розроблять державний штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором Київстар щодо створення першої української великої мовної моделі (LLM).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, модель навчатиметься на унікальних українських даних, що дасть їй змогу краще розуміти мову, культуру та контекст.

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Модель стане основою для нових AI-продуктів, розвитку стартапів і цифрової економіки. Дані зберігатимуться в Україні, що підвищить безпеку та зробить технології доступнішими для користувачів.

Першу версію планують представити до кінця 2025 року — вона буде доступна державним установам, науковцям, університетам, громадським організаціям і бізнесу.

Варто зазначити, що LLM – основа для AI-помічників та голосових асистентів, якими користуватимуться мільйони українців та держава.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року Кабмін затвердив експериментальний проєкт Міністерства цифрової трансформації, який допоможе українцям працевлаштовуватися на держслужбу через портал Дія.

Програма доступна як для підприємців-початківців, так і для тих, хто вже має досвід у бізнесі. Подання заявки здійснюється через портал Дія.

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