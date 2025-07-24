Спричинив смертельну ДТП: на Полтавщині судитимуть колишнього правоохоронця
На Полтавщині судитимуть колишнього правоохоронця, який у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП.
Спричинив смертельну ДТП: що відомо
За даними слідства, аварія сталася 2 травня 2025 року в селі Мачухи Полтавського району.
Перебуваючи у нетверезому стані за кермом службового автомобіля, чоловік порушив правила дорожнього руху, що спричинило лобове зіткнення з іншим легковим транспортним засобом.
Внаслідок цього загинули двоє людей, які їхали разом з правопорушником — колега обвинуваченого та військовослужбовець.
Сам водій та інший учасник ДТП отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Після аварії чоловіка було звільнено з правоохоронних органів. Йому висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
Це загрожує позбавленням волі терміном до 12 років.