Андрея Молочного, главного специалиста отдела прокуратуры, 19 июля совершившего смертельное ДТП на Большой Васильковской в Киеве, взяли под стражу без права внесения залога.

Андрея Молочного взяли под стражу: что известно

Андрей Молочный по ходатайству генерального прокурора Руслана Кравченко будет содержаться под стражей до 17 сентября без права залога, отметили в Суспільному.

По словам генпрокурора, в дальнейшем обвинение потребует присудить фигуранту максимальное наказание.

Напомним, что вечером 19 июля по ул. Большая Васильковская, госслужащий, который, к слову, приходится сыном сбежавшему в РФ комику Андрею Молочному, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения.

Работник прокуратуры выехал на встречную полосу односторонней улицы, а затем — на тротуар, где на большой скорости сбил женщину.

В результате тяжелых травм на следующее утро пострадавшая скончалась в больнице.

После аварии подозреваемый пытался скрыться, однако до приезда полиции его задержали прохожие. Во время проверки специальный прибор зафиксировал у водителя 1,77 промилле алкоголя.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киев под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

Дело находится на личном контроле Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Фото: Киевская городская прокуратура

