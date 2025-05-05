Зіткнулися лоб в лоб: на Полтавщині у ДТП загинули поліцейський та військовий ТЦК

У п’ятницю, 2 травня, на трасі Кременчук – Полтава сталася масштабна ДТП, у якій загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.

Про це повідомляє патрульна поліція Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК.

За інформацією патрульної поліції, загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю – 36.

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З березня цього року Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах. У нього залишились батьки.

– Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти, – відгукуються про нього колеги.

Як повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП, другим загиблим є Віктор Боровко.

У 2015 році він підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, а у 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.

Анатолій та Віктор загинули під час виконання своїх службових обов’язків.

Місцеві ЗМІ інформують, що у поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, було четверо людей, серед яких один цивільний. У результаті інциденту сталося лобове зіткнення між поліцейським автомобілем і легковиком. За попередньою інформацією, цивільна особа та ще один патрульний отримали травми.

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