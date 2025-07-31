Укрзализныця тестирует Дія.Підпис для продажи билетов на три поезда

С 1 августа компания Укрзализныця вводит верификацию через Дія.Підпис при покупке билетов на три поезда.

Покупка билетов на поезд с 1 августа: заявление Укрзализныци

— Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам, — говорится в сообщении.

Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

В компании объяснили, что пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в мобильном приложении Укрзализныця для покупки или возврата билетов на эти поезда.

Сейчас смотрят

В то же время для пассажиров, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, остается доступной возможность продажи билетов на эти рейсы в ряде конкретных касс:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (касса №21 и 22).

В компании подчеркнули, что внимательно следят за результатами пилотного запуска — от этого будет зависеть, расширит ли Укрзализныця подобную практику на другие рейсы поездов.

Недавно Укрзализныця анонсировала верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов на популярные поезда, чтобы минимизировать количество возможных злоупотреблений со стороны перекупщиков.

Источник : Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.