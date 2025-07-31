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Укрзалізниця тестує Дія.Підпис для продажу квитків на три потяги

поїзд потяг товарняк
Фото: Pixabay

З 1 серпня компанія Укрзалізниця запроваджує верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі квитків на три потяги.

Купівля квитків на потяг з 1 серпня: заява Укрзалізниці

– Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам, – йдеться у повідомленні.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №12 Львів – Одеса;
  • №27/28 Київ – Чоп.

У компанії пояснили, що пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт у мобільному додатку Укрзалізниця для купівлі або повернення квитків на ці потяги.

Зараз дивляться

Водночас для пасажирів, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишається доступною можливість продаж квитків на ці рейси у низці конкретних кас:

  • у Чопі (каса №2);
  • в Ужгороді (каса №2);
  • у Львові (каса №1);
  • в Одесі (каси №14 та №2);
  • у Києві (каса №21 та 22).

У компанії наголосили, що уважно стежать за результатами пілотного запуску – від цього залежатиме, чи розширить Укрзалізниця подібну практику на інші рейси потягів.

Нещодавно Укрзалізниця анонсувала верифікацію через Дія.Підпис для купівлі або повернення квитків на популярні потяги, щоб мінімізувати кількість можливих зловживань з боку перекупів.

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Джерело: Укрзалізниця

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