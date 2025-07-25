Укрзализныця вводит Дія.Підпис для покупки билетов: о каких поездах речь

С 1 августа Укрзализныця вводит верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов на ряд популярных поездов.

Целью является уменьшение количества возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця внедряет верификацию через Дія.Підпис

С 1 августа 2025 года, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда Укрзализныци, пассажиры должны верифицировать личность через Дія.Підпис. Речь идет о таких рейсах:

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№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Покупка билетов на эти поезда через кассы будет недоступна. Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через Армия+.

Верификация через Дія.Підпис нужна также при покупке билетов на популярные международные направления. Именно благодаря этому механизму сотни людей, которые пытались воспользоваться билетами, оформленными на чужие имена, были недопущены к посадке на поезда.

Накануне стало известно, что Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке на поезда в связи с многочисленными жалобами о ненадлежащей проверке со стороны поездных бригад.

Источник : Укрзализныця

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