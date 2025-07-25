Укрзализныця вводит Дія.Підпис для покупки билетов: о каких поездах речь
С 1 августа Укрзализныця вводит верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов на ряд популярных поездов.
Целью является уменьшение количества возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця внедряет верификацию через Дія.Підпис
С 1 августа 2025 года, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда Укрзализныци, пассажиры должны верифицировать личность через Дія.Підпис. Речь идет о таких рейсах:
- №105/106 Одесса — Киев;
- №91/92 Львов — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №12 Львов — Одесса;
- №27/28 Киев — Чоп.
Покупка билетов на эти поезда через кассы будет недоступна. Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.
Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через Армия+.
Верификация через Дія.Підпис нужна также при покупке билетов на популярные международные направления. Именно благодаря этому механизму сотни людей, которые пытались воспользоваться билетами, оформленными на чужие имена, были недопущены к посадке на поезда.
Накануне стало известно, что Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке на поезда в связи с многочисленными жалобами о ненадлежащей проверке со стороны поездных бригад.