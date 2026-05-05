Сейчас время летит стремительно, а жизнь полна суеты, поэтому многие забывают, что путешествие — это не просто способ добраться из пункта А в пункт Б. Это возможность открыть для себя новые места, познакомиться с интересными людьми, ощутить красоту мира и, в конце концов, обогатиться духовно.

Одним из лучших способов добраться до места назначения считается железная дорога. Факты ICTV узнавали, когда открывается продажа билетов на поезд и как их можно приобрести.

Даже несмотря на войну поезда Укрзализныци курсируют в крупнейшие города Украины и Европы. Это современный и безопасный вид транспорта, который позволяет путешествовать с маленькими детьми и животными.

Когда открывается продажа билетов Укрзализныци

Путешествие поездом имеет много преимуществ, среди которых комфортное купе и живописные пейзажи за окном. Во время поездки можно почитать интересную книгу и расслабиться под стук колес. Это прекрасное время, чтобы отвлечься от повседневных проблем и насладиться моментом.

Но путешествующим нужно вовремя приобрести билеты. Особенно это актуально летом, когда начинается сезон отпусков, и работники офисов и промышленных предприятий массово путешествуют, едут отдыхать.

Когда открывается продажа билетов на поезд:

Если раньше приобрести билеты можно было за 45 дней до указанной даты, то сейчас, чтобы помешать работе перекупщиков, приобрести билет можно за 20 дней до путешествия. Их можно приобрести на сервисе или в кассе в промежуток времени между 8 и 9 часами утра.

Довольно часто пассажиры возвращают билеты, поэтому приобрести такой проездной документ можно через 30 минут после его возвращения.

Стоит обратить внимание, что некоторые билеты можно покупать только онлайн, в частности это касается поезда Киев-Варшава. Причем максимальное количество проездных документов, которые может приобрести один человек — четыре.

Если речь идет о региональных поездах, а также электричках, то обычно приобрести билет можно максимум за 10 дней.

Если вы не успели приобрести билет на поезд, но надо добраться до места назначения, не стоит расстраиваться. Есть возможность приобрести билеты, которые возвращают покупатели.

Из-за войны порядок продажи билетов меняется. В Укрзализныце объяснили, почему не все билеты поступают в продажу за стандартные 20 дней до поездки. По информации перевозчика, на прямые рейсы, в частности № 748/747 по маршруту Киев — Тернополь, места становятся доступны сразу после открытия продажи.

В то же время для транзитных поездов билеты могут появляться позже — обычно в период от 10 до 1 суток до даты отправления.

Где и когда можно приобрести билет на поезд за границу

Например, приобрести билеты на поезд из Киева в Варшаву можно за 20 дней до даты отправления поезда. Причем стартует продажа проездных билетов в 9:00.

Если вы планируете отъезжать на праздники или по популярным направлениям, то лучше заранее приобрести посадочный талон. Обязательно установите на телефон напоминание, чтобы не пропустить первый день предварительной продажи билетов.

На сайте компании указано, что путешественники могут приобрести билеты несколькими удобными способами:

на железнодорожном вокзале

на официальном сайте или в мобильном приложении Укрзализныци для android и iOS

в приложении Приватбанка

Некоторые билеты можно приобрести в приложении Дія, в частности это касается поезда из Киева в Варшаву. Благодаря сервису Дія можно доказать, что лицо является реальным человеком. С помощью этого приложения также можно вернуть билет, но для этого нужно иметь электронную подпись.

