Мороз до -25° и гололед: какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе в Украине продолжит доминировать холодная зимняя погода.

Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода на следующей неделе

По словам синоптикини, морозную зимнюю погоду продолжает определять арктический воздух и выступ достаточно мощного антициклона с северо-востока.

По ее словам, давление будет расти, а прояснение будет способствовать дополнительному охлаждению.

– В ночные часы, когда антициклон, ясное небо и арктически холодный воздух, более интенсивно происходит охлаждение приземного слоя. Поэтому температура ночью будет опускаться в ближайшие несколько дней в пределах 15-20 градусов мороза. На севере страны и в Хмельницкой и Винницкой областях местами может быть 22-25 градусов мороза, – рассказала Птуха.

Дневная температура будет оставаться от -9 до -14 градусов, немного теплее – в Закарпатье, Юге и Юго-Востоке.

Там будет в ночные часы 6-13 градусов мороза, а в дневные 1-8.

Осадки в большинстве регионов не ожидаются, поэтому гололедица будет оставаться только там, где уже есть.

— Дополнительных осадков не будет, но гололедица, которая есть на дорогах, пока никуда не исчезает, поэтому нужно быть максимально внимательными и осторожными, — подчеркнула Птуха.

Небольшой снег прогнозируется только на Юго-Востоке, а также в Крыму и в Приазовье в начале следующей недели.

Ветер будет оставаться преимущественно северо-восточным, на западе страны – юго-восточным, скорость 5-10 м/с, без существенного дискомфорта.

Какая будет погода в Киеве

Что касается столицы, синоптикиня отметила, что Киевщина входит в северную часть Украины, там могут быть достаточно низкие температуры.

– Завтра без осадков, ночью 16–18 градусов мороза, днем ​​12–14. 18-го числа ночью по области иногда снижение до 23 градусов, однако в целом 18–20, днем ​​12–14 мороза, – добавила она.

По сравнению с климатической нормой температура остается ниже.

– Например, 15-го числа от 4 до 12 градусов ниже нормы. Это не экстремальные показатели, исторически были значения и ниже, но в последние десятилетия зимы становились теплее, – отметила Птуха.

Синоптикиня подытожила — самые холодные ночи в Украине на следующей неделе будут на 18-19 числа.

Дальше морозы сохраняются, но интенсивность будем уточнять уже внутри следующей недели.

