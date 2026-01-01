Январь в Украине традиционно считают настоящим сердцем зимы. Это время, когда холода набирают силу, а в воздухе еще чувствуется настроение новогодних праздников. Именно этот месяц ассоциируется с морозными утрами, тихими заснеженными вечерами и той особой зимней атмосферой, которую многие называют новогодней сказкой.

Какая погода будет в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

Что будет влиять на погоду в Украине зимой

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что сегодня сезонными и месячными прогнозами занимаются около 15 ведущих метеорологических центров мира. В Европе функционирует пять основных таких центров, расположенных в Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Сезонные прогнозы основываются на динамических и статистических моделях, а также учитывают крупномасштабные атмосферные циркуляционные процессы.

Особое внимание уделяется температуре поверхности океанов, в частности проявлениям Эль-Ниньо (положительная аномалия) или Ла-Нинья (отрицательная аномалия) в экваториальном поясе Тихого океана.

Для Европы важным фактором является циркуляция воздушных масс над северной частью Атлантики. При активном образовании циклонов у Исландии (положительная фаза NAO+) в западную и северную Европу поступает теплый и влажный воздух из Атлантики, что способствует мягкой зиме.

Если же циклоническая активность у Исландии слабая (отрицательная фаза NAO-), господствует область повышенного давления, и холодные арктические массы продвигаются на континент, вызывая морозную зиму.

Погода на январь 2026 года в Украине и части Восточной Европы также зависит от состояния Полярного вихря. При его активности воздух движется с запада, принося теплые и влажные атлантические массы. Когда вихрь ослабевает, возможно вторжение арктического холода с севера и северо-востока на несколько дней.

— По прогнозам на декабрь, январь и февраль 2026 года в Тихом океане ожидаются слабые проявления Ла-Нинья, а поверхность Атлантики будет оставаться теплее нормы, — подчеркнула синоптик.

Вероятно, что в течение зимы будет преобладать нейтральная или положительная фаза NAO+, что обеспечит циклонический характер погоды над Европой и перемещение теплого и влажного воздуха вглубь континента.

Полярный вихрь будет менять интенсивность, поэтому возможны короткие вторжения холодного воздуха, даже на фоне в целом теплой зимы, особенно в январе-феврале.

Какая погода будет в январе 2026 года в Украине

Анализ климатических данных за последние 30 лет показывает, что зимы в Украине становятся теплее, ведь средние месячные температуры января и февраля повысились на 2–2,5 °C. Периоды с температурой ниже нуля сократились, а сумма отрицательных температур в зимний сезон уменьшилась почти вдвое. Ежегодно фиксируется много рекордов самых высоких зимних температур.

На основе этих данных можно сделать прогноз, что погода в январе 2026 года будет теплее нормы.

— Средняя температура зимних месяцев ожидается на 1,5–2 °C выше нормы. Большинство дней будут теплее средних многолетних значений. Кратковременные морозные периоды будут длиться от 3 до 7 дней, редко — до 10-20 суток, с минимальной температурой от -5 до -18 °C, в северных регионах и Карпатах местами еще ниже, — подчеркнула Наталья Птуха.

Погода в январе 2026 года будет переменчивой, поэтому возможны резкие похолодания, осадки различной интенсивности, гололед и другие опасные атмосферные явления.