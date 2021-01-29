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Валентина Летяк |

Закрытие границ со странами, не входящими в ЕС: Франция усиливает карантин

С 00.00 воскресенья, 31 января, запрещен въезд и выезд во Францию из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Франція

Об этом после заседания Совета обороны вечером 29 января сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

– Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в ЕС, будет запрещен, за исключением очень уважительных причин, – сказал он.

По его словам, если речь идет о странах Евросоюза, то для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус.

Глава правительства отметил, что во Франции ситуация лучше, чем в ряде соседних стран, но из-за появления новых штаммов коронавируса есть риск усиления эпидемии.

Кастекс в связи с этим предупредил о возможном введении дополнительных карантинных мер.

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На днях правительство Франции запретило носить самодельные маски в общественных местах, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов Covid-19.

Там считают, что коллективной защиты можно достичь, если максимальное количество людей будет носить маски с достаточной фильтрацией.

Источник: Jean Castex

Фото: Pixabay

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