Во Франции запретили носить самодельные маски в общественных местах, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов Covid-19.
В правительстве убеждены, что коллективной защиты можно достичь, если максимальное количество людей будет носить маски с достаточной фильтрацией.
– Высший совет здравоохранения и я лично не рекомендуем французам носить маски, изготовленные дома, – сказал министр здравоохранения Оливье Веран.
Кроме самодельных масок, не советуют носить также промышленные тканевые маски с меньшими фильтрующими свойствами, причисленые к категории 2.
Рекомендуют носить только три типа масок: хирургическую, FFP2 и тканевые маски, изготовленные по стандартам категории 1.
Французская медицинская академия такую рекомендацию правительства раскритиковала, поскольку нет научных доказательств того, что домашние маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.
Не уверена, будет ли интересоваться полиция уровнем защиты масок и пресс-секретарь премьер-министра Франции.
Кроме того, чиновники сами признают, что не всегда легко определить категорию маски, хотя она должна быть указана на упаковке.
В Харькове будут раздавать маски в транспорте
В январе и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов предложил бесплатно раздавать маски в транспорте лицам, принадлежащим к льготным группам.
Если человек забудет дома маску, получить ее можно будет у водителя. Может выдавать маски таким пассажирам и полиция. Если человек принципиально не захочет надевать маску, тогда его оштрафуют.