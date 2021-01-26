Во Франции запретили носить самодельные маски в общественных местах, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов Covid-19.

В правительстве убеждены, что коллективной защиты можно достичь, если максимальное количество людей будет носить маски с достаточной фильтрацией.

– Высший совет здравоохранения и я лично не рекомендуем французам носить маски, изготовленные дома, – сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

Кроме самодельных масок, не советуют носить также промышленные тканевые маски с меньшими фильтрующими свойствами, причисленые к категории 2.

Рекомендуют носить только три типа масок: хирургическую, FFP2 и тканевые маски, изготовленные по стандартам категории 1.

Французская медицинская академия такую ​​рекомендацию правительства раскритиковала, поскольку нет научных доказательств того, что домашние маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.

Не уверена, будет ли интересоваться полиция уровнем защиты масок и пресс-секретарь премьер-министра Франции.

Кроме того, чиновники сами признают, что не всегда легко определить категорию маски, хотя она должна быть указана на упаковке.

В Харькове будут раздавать маски в транспорте

В январе и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов предложил бесплатно раздавать маски в транспорте лицам, принадлежащим к льготным группам.

Если человек забудет дома маску, получить ее можно будет у водителя. Может выдавать маски таким пассажирам и полиция. Если человек принципиально не захочет надевать маску, тогда его оштрафуют.