Канада уже требует от тех, кто въезжает в страну, отрицательный тест на Covid-19 и пройти 14-дневный карантин. Однако теперь по прибытии в аэропорту необходимо сдать еще один тест.

О новых требованиях к тем, кто путешествует, сообщил в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, результаты такого теста туристы будут ждать в течение трех дней в определенном отеле, который будут оплачивать за свой счет.

Тех, у кого тест окажется положительным, будут переводить в специальные карантинные учреждения.

— Мы также усиливаем меры по повышению эффективности контроля за международными рейсами. Начиная со следующей недели, все международные пассажирские рейсы должны приземляться в четырех аэропортах: Калгари, Монреале, Торонто и Ванкувере, — написал Трюдо.

Update on our border: We have some of the strictest border measures in the world, and today we’re strengthening them. ⤵️

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021