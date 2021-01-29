Канада уже требует от тех, кто въезжает в страну, отрицательный тест на Covid-19 и пройти 14-дневный карантин. Однако теперь по прибытии в аэропорту необходимо сдать еще один тест.

О новых требованиях к тем, кто путешествует, сообщил в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, результаты такого теста туристы будут ждать в течение трех дней в определенном отеле, который будут оплачивать за свой счет.

Читайте В Канаду прибыли первые партии вакцины против коронавируса

Тех, у кого тест окажется положительным, будут переводить в специальные карантинные учреждения.

— Мы также усиливаем меры по повышению эффективности контроля за международными рейсами. Начиная со следующей недели, все международные пассажирские рейсы должны приземляться в четырех аэропортах: Калгари, Монреале, Торонто и Ванкувере, — написал Трюдо.

Update on our border: We have some of the strictest border measures in the world, and today we’re strengthening them. ⤵️ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021

Кроме того, уже с воскресенья, 31 января, и до конца апреля отменяются рейсы в Мексику и страны Карибского бассейна.

Канада в конце декабря получила первые 168 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

До этого в Канаде уже началась вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech.

Источник: Justin Trudeau