3,5 млн щеплень в Ізраїлі і 2,5 млн в ОАЕ: країни-лідери за рівнем вакцинації від Covid-19

У світі триває вакинація від коронавірусу. Лідером є Ізраїль, де 3,5 млн людей отримали щеплення.

Наразі вакцинують підлітків від 16 до 18 років, щоб вони змогли скласти шкільні іспити. Офіційно Тель-Авів вартості вакцини не розголошує, але ЗМІ повідомляють, що Ізраїль погодився платити вдвічі більше, ніж Євросоюз – від $30 до $47 за дозу.

На другому місці – Об’єднані Арабські Емірати, де чверть населення – 2,5 млн жителів – уже отримала вакцину. На третьому місці Сейшели, де вакцинований уже кожен п’ятий або 18 тис. людей.

У Великій Британії, яку накрила друга хвиля коронавірусу, вакцину отримав кожен десятий – загалом 8 млн британців. Щеплення зробили три чверті жителів королівства віком від вісімдесяти років, вакцинують також медиків і соціальних працівників.

Водночас США 22 січня досягли рекордної кількості вакцинування за добу – препарати отримали 1,8 млн людей. Щоб охопити більше громадян, використовують стадіони. До кінця весни планують вакцинувати 100 млн американців – близько третини населення.

Однак у ВООЗ переконані, що вакцина сама по собі не переможе коронавірус. Тому потрібно досягти колективного імунітету не лише в заможних країнах, а й по всьому світу.

Тим часом Україна може отримати вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX. Перші партії країна очікує вже у лютому.