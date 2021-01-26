Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

3,5 млн щеплень в Ізраїлі і 2,5 млн в ОАЕ: країни-лідери за рівнем вакцинації від Covid-19

У світі триває вакинація від коронавірусу. Лідером є Ізраїль, де 3,5 млн людей отримали щеплення.

Наразі вакцинують підлітків від 16 до 18 років, щоб вони змогли скласти шкільні іспити. Офіційно Тель-Авів вартості вакцини не розголошує, але ЗМІ повідомляють, що Ізраїль погодився платити вдвічі більше, ніж Євросоюз – від $30 до $47  за дозу.

На другому місці – Об’єднані Арабські Емірати, де чверть населення – 2,5 млн жителів – уже отримала вакцину. На третьому місці Сейшели, де вакцинований уже кожен п’ятий або 18 тис. людей.

У Великій Британії, яку накрила друга хвиля коронавірусу, вакцину отримав кожен десятий – загалом 8 млн британців. Щеплення зробили три чверті жителів королівства віком від вісімдесяти років, вакцинують також медиків і соціальних працівників.

Читайте
Як в Україні проходитиме вакцинація проти Covid-19

Водночас США 22 січня досягли рекордної кількості вакцинування за добу – препарати отримали 1,8 млн людей. Щоб охопити більше громадян, використовують стадіони. До кінця весни планують вакцинувати 100 млн американців – близько третини населення.

Однак у ВООЗ переконані, що вакцина сама по собі не переможе коронавірус. Тому потрібно досягти колективного імунітету не лише в заможних країнах, а й по всьому світу.

Тим часом Україна може отримати вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX. Перші партії  країна очікує вже у лютому.

Теги: ,

По темі

Не можна вагітним і дітям: рекомендації ВООЗ щодо Covid-вакцини від Moderna
Не можна вагітним і дітям: рекомендації ВООЗ щодо Covid-вакцини від Moderna
Мутований штам, ліки та вакцина від Covid-19: коронавірус 26 січня
Мутований штам, ліки та вакцина від Covid-19: коронавірус 26 січня
Для подолання Covid-19 та зміни клімату: Україна отримає допомогу від ЄС
Для подолання Covid-19 та зміни клімату: Україна отримає допомогу від ЄС
У Туреччині розробили спрей, який вбиває Covid-19 за хвилину
У Туреччині розробили спрей, який вбиває Covid-19 за хвилину
Коли чекати на новий локдаун в Україні: вірусолог озвучила прогноз
Коли чекати на новий локдаун в Україні: вірусолог озвучила прогноз
Які вакцини від Covid-19 може отримати Україна у межах COVAX
Які вакцини від Covid-19 може отримати Україна у межах COVAX
375 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві
375 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві
Канадські лікарі виявили препарат, який знижує ризик смерті від Covid-19
Канадські лікарі виявили препарат, який знижує ризик смерті від Covid-19
Вгору Вгору