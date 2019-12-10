5 млн українців на заробітках: як на цьому наживаються шахраї

Не всім в Україні вдається знайти свою нішу. За різними даними, за останні 5 років, на заробітки до Європи виїхало понад 5 мільйонів українців.

Разом з цим в Україні з’явилося чимало шахраїв, які хочуть заробити на трудовій міграції. Сумнівні компанії пропонують роботу закордоном, беруть у них гроші за оформлення документів і хутко зникають. Тож у парламенті придумали, як боротися з несумлінними посередниками. Хочуть на законодавчому рівні заборонити компаніям брати з українців гроші за оформлення будь-яких документів на роботу. Пропонують це перекласти на плечі самого роботодавця.

Факти ICTV раніше писали про те, що Польща нарахувала 900 тис. заробітчан з України.

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